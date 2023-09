Tráfego de veículos na ponte da Rodovia ES-488 em Cachoeiro é liberado

O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informa que, desde as 17h da última segunda-feira (25) está totalmente liberado o trânsito de veículos na ponte sobre o Rio Itapemirim. A liberação aconteceu dois dias antes do prazo previsto pelos técnicos do órgão.

A previsão inicial, segundo informou o diretor-presidente do DER-ES, José Eustáquio de Freitas, era de que os serviços da ponte sobre o rio Itapemirim fossem concluídos no fim do dia desta quarta-feira (27), mas a equipe conseguiu finalizar os trabalhos dois dias antes do prazo e, portanto, foi restabelecido o tráfego na ponte sobre o rio Itapemirim, no trecho da Rodovia ES-488 que liga o trevo de Morro Grande na ES-482 até a intercessão com a ES-164, em Santa Rosa.

“A interdição do trecho foi necessária para a execução dos serviços de concretagem das estruturas de reforço e recuperação da ponte sobre o Rio Itapemirim”, resumiu Freitas, destacando que as equipes se empenharam para fazer liberação antes prazo e, com isso, minimizar os impactos da obra na vida dos moradores, comerciantes e usuários da via.