Trânsito Seguro: Eco101 utiliza Simulador de Impacto em realidade virtual

Em uma iniciativa importante para promover a segurança viária e a tomada de decisões prudentes no trânsito, a Eco101 adquiriu um simulador de impacto em realidade virtual que será utilizado nas campanhas educativas ao longo da BR-101/ES/BA. O equipamento, que é o primeiro do estado com essa tecnologia associada, simula uma colisão frontal, proporcionando uma experiência imersiva que coloca a pessoa no papel de passageira, vivenciando os perigos e consequências de comportamentos imprudentes no trânsito. O dispositivo será inaugurado no encerramento da Semana Nacional de Trânsito, onde o tema deste ano é “No trânsito, escolha a vida”, que acontecerá na próxima segunda-feira (25), às 14h30, na Delegacia de Polícia Rodoviária Federal (PRF) localizada no km 251, na Serra.

De acordo com o gerente de Operações da Eco101, Christian Tanimoto, a concessionária adquiriu o dispositivo como mais uma ferramenta para sensibilizar motoristas a conduzir veículos de forma preventiva. “Essa aquisição mostra como a tecnologia pode desempenhar um papel fundamental na conscientização no trânsito. O nosso objetivo é reduzir cada vez mais os acidentes na rodovia e a nossa intenção com o simulador é criar um impacto emocional, fazendo com que os participantes levem consigo lições importantes de segurança viária e responsabilidade no trânsito”, afirma.

Como funciona o Simulador de Impacto

Ao adentrar o simulador e colocar os óculos de realidade virtual, a pessoa se enxerga no banco do carona de um veículo em movimento. A tecnologia oferece uma experiência altamente realista, com imagem em 360° e som imersivo, mostrando o trecho da rodovia e todas as imprudências feitas pelo motorista até a colisão frontal.

Após a experiência, a equipe da concessionária explica os erros que levaram à colisão, enfatizando a importância de evitar comportamentos perigosos no trânsito como excesso de velocidade, uso de celular ao volante, falta de atenção e desrespeito às sinalizações.

O equipamento pode ser utilizado por pessoas maiores de 12 anos de idade e que não apresentem problemas de saúde, já que, mesmo com baixa velocidade, é possível sentir o impacto da colisão e a projeção do corpo.

Inauguração do equipamento

O Simulador de Impacto da Eco101 estará presente na ação de encerramento da Semana Nacional do Trânsito, que acontecerá na próxima segunda-feira (25), das 14h30 às 17h, na Delegacia de Polícia Rodoviária (PRF), localizada no km 251, na Serra.

Como parte de seu compromisso com a segurança nas estradas, a Eco101 planeja levar o simulador para escolas e campanhas educativas que são realizadas ao longo do ano em todo o trecho concessionado.

Sobre a EcoRodovias

A EcoRodovias é a operadora com maior extensão de malha rodoviária do país. Subsidiária do Grupo ASTM, atualmente administra 11 concessões de rodovias que somam 4,7 mil quilômetros de extensão em oito estados nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Ao longo de mais de 20 anos, a EcoRodovias está presente em corredores rodoviários de escoamento da produção agrícola e industrial, bem como em relevantes eixos turísticos do país, viabilizando caminhos nunca antes imaginados. Integra importantes carteiras da B3 relacionadas a práticas ambientais, sociais e de governança, tais como Novo Mercado e os Índices de Diversidade e Sustentabilidade Empresarial. Possui diversas certificações internacionais, incluindo a ISO 37001 de combate ao suborno. Para mais informações, acesse www.ecorodovias.com.br.