Últimos dias para se inscrever na Mostra Luz del Fuego de fotografia

Com apoio da Lei Rubem Braga, a Mostra Internacional Luz del Fuego de Mulheres Brasileiras na Fotografia entra em sua última semana de inscrições – o prazo se encerra no próximo sábado (30).

O projeto, que visa a promoção da fotografia feminina por meio de uma curadoria de uma exposição fotográfica coletiva, acontecerá, simultaneamente, em Cachoeiro e em Santiago, capital do Chile.

As inscrições são gratuitas, e podem ser feitas pelo site oficial da mostra: www.mostraluzdelfuego.com/chile.

São, ao todo, 40 oportunidades disponíveis, destinadas a fotógrafas brasileiras com idade superior a 15 anos, com reserva de vagas para o público pertencente à comunidade LGBTQIAP+, negras e/ou indígenas e residentes de bairros atendidos pelo Projeto Estado Presente.

A exposição acontecerá por meio da intervenção urbana mais conhecida como “lambe-lambe”, ou seja, fotos impressas em médio formato, instaladas em espaços urbanos, incorporando a arte ao dia a dia das pessoas.

Todas as fotos terão QR codes, que redirecionarão o público para a versão on-line da exposição, que apresentará recursos multimídia, como depoimento das fotógrafas e audiodescrição.

As obras serão expostas nas ruas de Santiago e Cachoeiro a partir do dia 15 de outubro deste ano, e a versão virtual da exposição virtual também poderá ser conferida no site oficial da mostra.