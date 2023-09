Unidade móvel da Secretaria de Fazenda levará serviços a distrito de Cachoeiro

O distrito de Soturno, interior de Cachoeiro de Itapemirim, será a próxima parada da unidade móvel da Secretaria Municipal de Fazenda (Semfa), que ofertará diversos serviços aos moradores da região. Na quarta (13) e na quinta-feira (14) da próxima semana, o veículo ficará estacionado próximo à Unidade Básica de Saúde (UBS) do distrito, das 9h às 17h.

A equipe da Semfa atenderá demandas referentes a parcelamento de dívidas, revisão de cadastro imobiliário, emissão de extrato de débitos, emissão de boleto de IPTU e atualização de parcelas do imposto.

Para o atendimento, o contribuinte deverá apresentar os documentos pessoais e os relacionados ao serviço pretendido.

Esta será a quinta ação do projeto, que já visitou os bairros Jardim Itapemirim, Ferroviários e Village da Luz e o distrito de Itaoca. Mais dois serão contemplados nessa primeira fase da iniciativa, que se estenderá até outubro.

13 e 14 de setembro – Vargem Grande de Soturno – UBS do bairro

27 a 29 de setembro – Aeroporto – Parque de Exposição

18 e 19 de outubro – Vila Rica – UBS do bairro

