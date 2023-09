Unimed realiza evento gratuito para comemorar Dia das Crianças

O Brasil enfrenta um desafio significativo quando o assunto é obesidade infantil, com previsões indicando que até um terço das crianças e adolescentes podem estar vivendo com obesidade até 2035, conforme apontado pelo Atlas Mundial da Obesidade. Diante dessa realidade, a Unimed Sul Capixaba está trabalhando o assunto em sua campanha Saúde em Dia e vai realizar mais uma edição do evento “Criança em Ação” no dia 7 de outubro. As inscrições estão abertas e a participação é gratuita.

O evento tem como objetivo conscientizar as famílias sobre os riscos da obesidade infantil e promover uma oferta qualificada de informações sobre a importância de se fazer escolhas saudáveis para as crianças.

Vai acontecer uma programação variada, incluindo palestras educativas para os pais, maratonas esportivas, oficinas e brincadeiras para as crianças, além de distribuição e sorteio de brindes, tudo aberto ao público em geral, sendo que as crianças devem estar acompanhadas por um adulto responsável.

O “Criança em Ação” vai acontecer no dia 7 de outubro, sábado, a partir das 8h, no CELP, em Cachoeiro de Itapemirim. As vagas são limitadas e, para participar, basta realizar a inscrição até o dia 4 de outubro, por meio do site www.unimedsulcapixaba.coop.br .

“As crianças têm passado muito tempo com celulares e tablets e se alimentando de ultraprocessados e este evento chama a atenção para o contrário. As maratonas esportivas e atividades lúdicas planejadas têm como objetivo tornar a promoção da saúde uma experiência divertida, incentivando a prática de exercícios físicos e a adoção de hábitos mais saudáveis desde a infância”, conta a enfermeira do setor de Promoção de Saúde da Unimed Sul Capixaba Juliana Cremonine.