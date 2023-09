Unimed Sul Capixaba faz concurso com participantes da Caminhada Orientada

A manhã da última quarta-feira, 20, começou especial para as participantes do projeto Caminhada Orientada. A equipe da Unimed Sul Capixaba preparou um concurso para eleger a “Garota Caminhada Orientada” e realizou um desfile na Beira Rio, em Cachoeiro de Itapemirim, e premiou as que ficaram nos três primeiros lugares.

O concurso teve como objetivo promover a integração e trazer um olhar para a saúde mental e autoestima das participantes e cumpriu com o que se propôs, diante do depoimento emocionado de Rosilene Freitas, que ficou com o primeiro lugar.

“Estou me sentindo uma celebridade, estou realizada. Depois de 49 anos e medindo um metro e meio eu pude andar em um tapete vermelho. Realizei um sonho e posso afirmar que nunca é tarde para se realizar um sonho. A Caminhada Orientada é maravilhosa. Nela, eu faço exercício, perco peso, fico com a saúde melhor, faço amizades e ainda ganhei um troféu”, conta a dona de casa.

O júri foi composto pelo gerente de Atenção Integral à Saúde da Unimed Sul Capixaba, Eduardo Tonole Dalfior, e pelo secretário de Esportes de Cachoeiro de Itapemirim, Ramon Silveira. Eles avaliaram as participantes com base em critérios como desenvoltura, carisma e postura.

As notas variaram de 6 a 10 e a média entre elas classificou Rosilene em primeiro lugar, que ganhou um troféu especial; Lucidalva Besera Garrioli, que ficou em segundo lugar e recebeu uma medalha; e Iracilda Dias Tavares, que alcançou o terceiro lugar e também recebeu uma medalha. Além das premiações, todas ganharam brindes personalizados da Unimed Sul Capixaba.

“Estamos muito felizes em ver como o concurso impactou positivamente a vida das participantes. Nosso objetivo com a Caminhada Orientada sempre foi proporcionar não apenas atividade física, mas também momentos de alegria e realização pessoal. O depoimento da Rosilene é sinal que estamos no caminho certo. A saúde mental é tão importante quanto a física, e ver nossos participantes felizes e confiantes é uma recompensa para todo o trabalho que fazemos”, conta Eduardo.

A Caminhada Orientada é um projeto gratuito e aberto à participação de toda a sociedade. No local existem orientações e acompanhamento profissional para a prática de atividades físicas, com o propósito de melhorar a qualidade de vida dos participantes. As atividades ocorrem de segunda a quinta-feira, das 6h às 8h da manhã, na avenida Beira-Rio, em frente ao Teatro Rubem Braga, em Cachoeiro de Itapemirim. Os participantes são divididos em turmas que iniciam a caminhada a cada 15 minutos, após um alongamento prévio.

