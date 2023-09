Unimed Sul Capixaba lança campanha para prevenção de doenças 

A palavra de ordem quando o assunto leva em conta a manutenção da saúde é simples: prevenção. Diante disso, a Unimed Sul Capixaba lançou nesta sexta-feira, dia 1°, a campanha Saúde em Dia, que prevê informação e ações para reforçar e estimular a adoção de hábitos saudáveis de toda a população e a realização de exames preventivos entre seus clientes.

A campanha vai até novembro e terá como foco: o Setembro Verde, o Setembro Amarelo, o Outubro Rosa e o Novembro Azul. E para interagir com seus clientes e fazer uma busca ativa de pessoas que precisam realizar exames preventivos de doenças específicas, a cooperativa contará com um dos seus recursos tecnológicos, a assistente virtual Isa.

“Alguns exames de rotina são importantes para prevenir condições graves ou tratá-las em estágios iniciais, aumentando as chances de cura. Por isso, os clientes da Unimed Sul Capixaba que receberem o contato por WhatsApp da Isa ou por outros canais de comunicação com o conteúdo do Saúde em Dia, sugerindo a realização de exames em atraso, devem responder ‘SIM’ e seguir as orientações para agendamento”, reforça o diretor-presidente da Unimed Sul Capixaba, Fernando Lemgruber.

No mês de setembro, a campanha terá o foco direcionado para os cuidados à detecção precoce do câncer de intestino, causa nomeada de “Setembro Verde”. Além disso, este mês também vai levantar uma questão importante, que impacta a vida de muitas pessoas: o cuidado com a saúde emocional e um alerta para a conscientização em relação ao suicídio, por meio do movimento “Setembro Amarelo”.

Em outubro, as atenções se voltarão para a prevenção aos cânceres de mama e de colo do útero e, de maneira mais ampla, para a saúde da mulher, durante a campanha conhecida como “Outubro Rosa”, que acontece em todo o País. Neste mês também é abordada a questão da obesidade infantil. E, encerrando o trimestre da Saúde em Dia, é a vez de estimular o autocuidado relacionado à saúde masculina, momento chamado de “Novembro Azul”.

“Segundo a Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 63% das mortes no mundo são provenientes de doenças crônicas. Manter a saúde em dia é uma forma de evitá-las. Esperamos alcançar um impacto grande com a nossa campanha e ajudar a promover saúde e evitar doenças”, conta Lemgruber.