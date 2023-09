Urgente: coluna de construção cai e deixa um ferido em Marataízes

** Atualização: as primeiras informações davam conta de que o acidente teria ocorrido no município de Presidente Kennedy, mas o fato foi confirmado pela Prefeitura de Marataízes.

Um homem ficou ferido após sofrer um acidente em um canteiro de obras, nesta quarta-feira (21), na localidade de Marobá, na ES-60, em Marataízes.

Segundo testemunhas, a vítima estava trabalhando como ajudante, quando a coluna na qual estavam mexendo soltou-se.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o homem recebe os primeiros socorros de um profissional do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda no local.

De acordo com a Sesp, nenhuma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender a ocorrência até o fechamento dessa matéria.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.