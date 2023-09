Vagas do rotativo na rua Reinaldo Machado com suspensão temporária

Devido às obras da nova rede de macrodrenagem de Cachoeiro, as vagas do estacionamento rotativo na rua Reinaldo Machado, bairro Recanto, estão temporariamente suspensas.

A medida tem como objetivo melhorar o fluxo de veículos na via, que serve como principal acesso do bairro Basileia ao Centro durante o período de interdição do cruzamento da rua Basílio Pimenta com a Linha Vermelha.

Desde a última semana, equipes da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito (Semseg) têm instalado sinalizações às margens da via para alertar sobre a interdição. No local, agora, constam placas de “proibido estacionar”.

“É uma medida temporária, necessária para melhorar as condições de tráfego na região central de Cachoeiro. A rua Reinaldo Machado se tornou, provisoriamente, um dos principais acessos ao Centro, recebendo um número maior de veículos e, também, linhas de ônibus que, anteriormente, trafegavam pela rua Basílio Pimenta. Contamos com a compreensão de todos”, destaca o vice-prefeito e secretário municipal de Segurança de Trânsito, Ruy Guedes.

Transporte público

A partir da próxima segunda-feira (18), as linhas 050/052 (Zumbi) utilizarão a rua Reinaldo Machado em seus itinerários durante o período de interdição do cruzamento da Linha Vermelha com a rua Basílio Pimenta – a previsão é de que o trecho seja liberado no próximo mês de outubro.