Venda Nova agora conta com mamógrafo digital de última geração

A Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante celebra uma conquista significativa para a saúde da população, especialmente para as mulheres. Um mamógrafo digital de última geração, acompanhado de uma estação de trabalho, começou a ser instalado na última quinta-feira (28), no Hospital Padre Máximo (HPM) graças a um investimento de R$ 910 mil, provenientes de recursos próprios da Prefeitura. O novo equipamento atenderá somente usuárias do Serviço Único de Saúde (SUS) com previsão a partir da segunda semana de outubro.

O que torna essa conquista ainda mais notável é a velocidade impressionante com que o novo mamógrafo se tornou realidade. Em apenas 13 dias, desde a Autorização de Fornecimento/Execução (AF), emitida em 15 de setembro pelo Setor de Compras e Patrimônio, o equipamento já estava sendo instalado na Sala de Mamografia do HPM pela empresa responsável, de Minas Gerais.

A necessidade do novo mamógrafo era urgente, visto que o equipamento anterior, com mais de 20 anos de uso, havia encerrado sua vida útil meses atrás, deixando o serviço de mamografia indisponível por quase um ano (com uma breve retomada em fevereiro deste ano). Com o antigo equipamento, eram realizados de 23 a 25 exames por dia.

“O anterior estava obsoleto, demandando manutenções corretivas frequentes e prejudicando o atendimento à população”, afirma o secretário Municipal de Administração, Vinícius Fezer Martins.

Isso resultou em uma fila crescente de mulheres (mais de 500 desde março deste ano) que aguardam o exame, fundamental no rastreamento do câncer de mama, uma das maiores ameaças à saúde delas. Durante o período da indisponibilidade do serviço no hospital, a Secretaria Municipal de Saúde arcou com exames de urgência fora do município.

O novo mamógrafo digital é um salto em termos de tecnologia, oferecendo exames mais sensíveis com imagens nítidas, o que aumenta significativamente a capacidade de detectar alterações sutis no tecido mamário, reduzindo a necessidade de repetir mamografias. O equipamento vai acelerar a realização de exames e atender a fila de espera do SUS, proporcionando um diagnóstico mais rápido e eficaz.

A aquisição do equipamento é um claro testemunho do compromisso da gestão municipal com a saúde pública. O prefeito de Venda Nova, Paulinho Mineti, destaca. “Saúde e educação não são gastos, são investimentos! A aquisição do mamógrafo digital vai mudar a vida das mulheres de Venda Nova do Imigrante, permitindo diagnósticos precoces sem a necessidade de se deslocar para a Grande Vitória”.

A secretária Municipal de Saúde, Camila Zandonadi, enfatiza a importância dessa conquista. “A saúde da mulher, não só a vendanovense, mas de toda a região, ficará em dia e com reforço. É a melhoria da qualidade de vida da nossa população”.

O investimento também se alinha com o espírito do Outubro Rosa, uma campanha global que visa conscientizar as mulheres sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama, aumentando as chances de cura e reduzindo a mortalidade.