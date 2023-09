Venda Nova: Ifes abre inscrições para curso de realidade aumentada

A Incubadora do IFES, campus Venda Nova do Imigrante, por meio do Projeto ES Empreendedor, ofertará os cursos de “Realidade Aumentada” e de “Cosméticos”. As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de setembro.

Curso de Realidade Aumentada – Presencial

Data: 15/09/2023 (sexta-feira), no horário de 13h às 19h – 20 vagas.

Carga horária: 06 horas.

Local: Ifes, campus Venda Nova do Imigrante

Resumo do curso: O curso tem como objetivo adquirir conhecimentos e habilidades para a criação de experiências com realidade aumentada. Os participantes aprenderão a desenvolver aplicativos que detectam imagens virtuais, cartões de visita interativos, reproduzir e pausar vídeos no mundo real, entre outros.

Pré-requisitos: A partir de 16 anos.

Forma de seleção dos participantes: Sorteio.

Curso de Cosméticos – Presencial

Data: 16/09/2023 (sábado), no horário de 08h às 17h – 20 vagas.

Carga horária: 08 horas.

Local: Ifes, campus Venda Nova do Imigrante

Resumo do curso: O curso tem como objetivo ensinar as melhores técnicas para fabricação de cosméticos. Além disso, uma parte do curso será destinado à legislação, em que serão ensinadas regulamentações e normas, e também haverá a parte prática, na qual será produzido um creme de citronela.

Pré-requisitos: Noções de informática e ser maior de 18 anos.

Forma de seleção dos participantes: Sorteio.