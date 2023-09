Vereador de Guaçuí leva pautas do Caparaó ao ministro do Turismo

O vereador de Guaçuí, Wanderley de Moraes, esteve em Brasília para uma agenda com o ministro do Turismo, Celso Sabino, para apresentar pautas estruturantes da região do Caparaó Capixaba. Ele foi acompanhado pelo deputado estadual Bruno Resende que está dando apoio às demandas reivindicadas por representantes de ONGs da região do Caparaó e que recebem o apoio do vereador.

Wanderley de Moraes destaca que a agenda foi possível graças ao empenho do presidente do União Brasil e secretário estadual de Meio Ambiente, Felipe Rigoni. “Felipe Rigoni conseguiu esse encontro, a meu pedido, e a pauta foi o Caparaó, nossas belezas e o potencial para o desenvolvimento da região, com destaque para nosso café”, conta. “E ficou acertada uma visita do ministro ao nosso Caparaó, em convite feito pelo secretário Felipe Rigoni”, revela o vereador que levou produtos da região para o ministro, como café e uma camisa da organização Viva Caparaó.

O vereador de Guaçuí destaca que tem conversado sobre as pautas estruturantes para a região do Caparaó com representantes da região. “Tenho conversado com membros da Viva Caparaó (antigo Circuito Caparaó Capixaba), como Marcelo Sanglard e Cecília Nakao, sobre essas pautas que levei até o ministro”, ressalta. “Apresentamos as pautas estruturantes da Estrada Parque, da estrada Interna que vai da Portaria de Pedra Menina até a Casa Queimada, o projeto Casa Fria e o projeto da Travessia 7 Cumes”, completa.

Pautas do Caparaó visam melhorar estrutura turística

Essas são basicamente as pautas estruturantes com que a Viva Caparaó vem trabalhando, como explica o membro da organização, Marcelo Sanglard. “O objetivo dessas ações é melhorar a atividade turística na região, visando o aumento do emprego e da renda, dois itens que pesam negativamente no IDH do Caparaó”, enfatiza. “Por isso, é importante o esforço do vereador Wanderley de Moraes, junto ao Ministério do Turismo, levando as pautas como uma ação conjunta das várias entidades da região”, completa

A estrutura da atual Estrada Parque, do Caminhos do Campo, não atende mais a demanda da região (Foto Arquivo)

A Estrada Parque é um assunto que vem desde os anos 90. E os temporais de janeiro de 2020 mostraram a fragilidade das infraestruturas de Turismo da região. “A estrutura existente, atualmente, se resume a trechos de asfalto do programa Caminhos do Campo, do Governo do Estado, que serviram muito no passado, mas já não atendem à demanda regional”, destaca Sanglard.

Depois de trabalho feito junto ao Sebrae/ES e pedidos da Viva Caparaó e Consórcio Caparaó, por meio de ofícios, ao governador Renato Casagrande, solicitando realizações, além da ação do Conselho de Desenvolvimento Regional Sustentável (CDRS) do Caparaó, o Governo do Estado colocou a Estrada Parque como ação prioritária para a região. “Essa é uma ação conjunta, de várias entidades instaladas na região, que está sendo adotada pelo Governo do Estado”, afirma Marcelo Sanglard.

“Nosso objetivo é transformar a própria Estrada Parque em um atrativo turístico para a região, e dar fluxo ao Turismo, com trânsito livre e seguro para as famílias, além de livre circulação das atividades econômicas, como a agroindústria e a cafeicultura de qualidade, para o transporte de cargas, mercadorias e serviços”, completa Sanglard.

Estrada Interna e Casa Fria

Outra pauta estruturante do Caparaó é a Estrada Interna da Portaria de Pedra Menina até a Casa Queimada. Sanglard destaca que essa é uma ação que vem sendo desenvolvida pela Viva Caparaó desde janeiro de 2020. Depois de trabalho voluntário, doações e parceria com o Parque do Caparaó, para manter a estrada em condições mínimas de uso, em reuniões do CDRS-Caparaó, a Secretaria do Estado de Turismo (Setures) começou a avaliar formas de intervenção. No entanto, isso precisa ser analisado por se tratar de área federal, sobre responsabilidade do ICMBio.

O Projeto Casa Fria foi elaborado pela Viva Caparaó e Amigos do Parque. O objetivo é a ressignificação do imóvel chamado Casa Fria que teve 50% de sua estrutura destruída pelos temporais de 2020. O projeto foi elaborado por arquiteta do grupo, encaminhado ao ICMBio, em 2021, mas ainda não houve resposta. “No entanto, com a entrada da Setures neste tema, acreditamos que estaremos perto de uma solução positiva”, afirma Marcelo Sanglard.

Finalmente, a última pauta estruturante do Caparaó apresentada é a Travessia 7 Cumes que vem sendo tratada entre o Sebrae/ES e o ICMBio. O projeto visa a inauguração de uma rota, dentro do Parque Nacional do Caparaó, para montanhistas de alta performance. A rota está totalmente mapeada e prevê a inauguração de nova portaria no Parque, na localidade de São João do Príncipe, em Iúna. “Contamos com a parceria da Setures e Governo do Estado e, nas palavras de uma funcionária do ICMBio, esse é um produto que servirá de referência para o ICMBio nacional, porque não existe nada igual atualmente no Brasil”, ressalta Sanglard.