Véspera de feriado! Confira as atrações desta quarta (6) no Sul do ES

Véspera de feriado e nada melhor que curtir uma noite pra lá de animada, não é mesmo?! Nesta quarta-feira (6), a programação está repleta de atrações no Sul do ES. Confira!

Quarta-feira (6) – Véspera de feriado

Boteco Mister Pig – Cachoeiro

Elit Pub – Cachoeiro

Bailão do Mazinho – Cachoeiro

Resenha do Leq – Gordinho Cachoeiro

Independência ou Porre? – Verdinho Bar Universitário

Bar do Tonho Bola de Pau – Cachoeiro

Bar Bom Gosto Food Club – Cachoeiro

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.