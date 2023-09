Victor Coelho tem gestão bem avaliada pela maior parte da população

A gestão do prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho (PSB), é avaliada entre regular, boa e ótima pela maior parte da população cachoeirense.

De acordo com a pesquisa, realizada pelo Instituto Solução, em parceria com o AquiNotícias.com, cerca de 39,5 % dos entrevistados classificam a administração do atual chefe do Poder Executivo como regular; 14,1 % bom, e 3,6%, como ótima, o que quando somados representam mais de 57% do total.

Receba conteúdos selecionados sobre a política e economia no ES, clique AQUI e participe.

Aproximadamente 15, 3% avaliaram a gestão como ruim e 21, 3% como péssima. Já 6,1% não sabem ou não respondeu.

A pesquisa foi realizada na sede e no interior do município de Cachoeiro, entre os dias 4 e 7 de setembro, e ouviu 587 eleitores. A margem de erro é de 4.9% para mais ou para menos.