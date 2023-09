VÍDEO: alunos se arriscam em janela de escola em Cachoeiro

Um vídeo que circulou nas redes sociais na tarde desta terça-feira (19) mostra dois adolescentes se arriscando em uma escola municipal de Cachoeiro de Itapemirim. Nas imagens, feitas no mesmo dia, aparecem dois estudantes sentados na janela, que fica no terceiro andar da Escola Municipal de Educação Básica (Emed) Anacleto Ramos, no bairro Ferroviários.

Um dos adolescentes chega a sair de uma janela e caminhar, do lado de fora da sala e por cima das telhas, até a outra janela. O risco de queda dos adolescentes é o que mais chama a atenção.

Durante a filmagem, o autor do vídeo questiona a falta de um supervisor para impedir a ação dos alunos, além de destacar as fiações próximas aos estudantes. “Horário de aula, olha a altura que eles estão na rua. Cadê o responsável pela escola que não tá vendo essa situação? O menino do lado de fora, em cima do telhado, a ponto de despencar lá de cima e cair aqui embaixo”.

Por meio de nota, a Prefeitura de Cachoeiro, responsável pela unidade de ensino, informou que o local onde os alunos estavam não é uma sala de aula, mas que a instalação da tela de proteção será feita no imóvel.

“A Secretaria de Educação informa que o local onde os alunos estavam não é uma sala de aula. Trata-se de um espaço utilizado, exclusivamente, para ensaio de teatro ou atividade similar, sempre supervisionado. Apesar dos alunos não serem crianças e sim adolescentes, com total capacidade de discernimento do perigo exposto no vídeo, a sala foi fechada até a colocação das telas de proteção”.