VÍDEO | Calor mata? Médico explica os riscos à saúde com as altas temperaturas

Nesta última semana de inverno, o Brasil enfrenta uma onda de calor extremo e as temperaturas podem atingir os 45°C. Além do desconforto, as altas temperaturas podem oferecer sérios riscos à saúde.

O especialista em Atenção Primária, da Clínica Médica da Unimed Sul Capixaba, Vitor Brasileiro, explicou, durante no AQUIPod, o posdcast do AQUINOTICIAS.COM, quais são os efeitos desse calor extremo no corpo e como amenizar os sintomas.

Confira a entrevista completa!