VÍDEO | Caminhão carregado com madeiras tomba na ES 482 em Morro Grande

Um caminhão que transportava madeiras tombou na tarde desta segunda-feira (18), na ES 482, na localidade de Morro Grande, em Cachoeiro.

No vídeo, é possível ver o caminhão tombado na pista com as rodas para cima. O trânsito segue fluindo normalmente. A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida e o Corpo de Bombeiros está no local.

A ocorrência segue em andamento e maiores informações em instantes.