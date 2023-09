VÍDEO: carro bate em poste e interdita rodovia em Cachoeiro

Um acidente registrado no final da madrugada desta quinta-feira (07) deixou a Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, em Cachoeiro de Itapemirim, parcialmente interditada. Segundo informações da Polícia Militar, um veículo modelo Honda Civic rodou na pista e atingiu um poste, que caiu e acabou atingindo outro veículo.

Foto: Leitor Aqui Notícias

A colisão foi registrada entre o bairro Nossa Senhora da Glória e a antiga sede da Viação Itapemirim. Chovia no momento do acidente e a pista estava molhada. Com a queda do poste, a rodovia precisou ficar interditada e o trânsito foi desviado.

Ainda segundo a PM, ninguém ficou ferido. A EDP informou que uma equipe técnica da empresa esteve no local na manhã desta quinta-feira (7) e constatou que o poste atingido era da rede de telefonia. O fornecimento de energia do local não foi impactado.