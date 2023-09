VÍDEO | Corpo é encontrado boiando no Rio Itapemirim

Um corpo foi encontrado boiando, neste domingo (3), às margens do Rio Itapemirim, próximo à Ponte Municipal, nas imediações da Ponte do Shopping Cachoeiro, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim.

Imagens que circulam nas redes sociais, mostram o momento em que uma equipe do Corpo de Bombeiros retira o corpo do rio.

As informações preliminares apontam que os bombeiros encontraram dificuldade no processo de remoção devido ao estado de inchaço que se encontrava o corpo.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo (Sesp), informou por meio de nota, que o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para ocorrência de encontro de cadáver neste domingo (03), no centro de Cachoeiro de Itapemirim. “O solicitante informou que visualizava um corpo boiando no rio, próximo à ponte. Equipes foram ao local e constataram que a correnteza tinha levado o corpo para a margem. Os militares fizeram a retirada, colocando o corpo em local de fácil acesso e deixando aos cuidados da Polícia Civil”.

Veja os vídeos: