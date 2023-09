VÍDEO | Empreendedor na área de saúde fala sobre próteses ultratecnológicas

O enfermeiro de formação e empreendedor, João Vitor Oliveira, é um dos sócios da empresa Prime Surgery, que atende instituições de saúde no Espírito Santo e norte do Rio de Janeiro, oferecendo próteses, órteses e equipametos hospitalares.

Ele participou do Fórum de Tecnologia e Inovação, realizado em Guaçuí, como expositor e, além de aproveitar o ambiente propício para realizar novos negócios e adquirir conhecimento, ele conversou um pouco sobre sua experiência como empreendedor, além de tirar dúvidas sobre próteses ultratecnológicas, algumas disponíveis no Estado.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.