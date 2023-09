VÍDEO | Empresários da Saúde debateram o tema no de Fórum de Inovação

A proposta do Inova Capixaba Saúde in Foco no Sul é popularizar a Inovação. Nos dois dias de palestras, o Ginásio de Esportes de Guaçuí recebeu empresários que puderam expor suas experiências em inovação.

O diretor da S2 Saúde, Rogério Madureira, que trabalha com equipamento de alta tecnologia e soluções para o setor da saúde e atende, dentre outros hospitais públicos e filantrópicos do Estado, a Santa Casa de Guaçuí, conversou com o AQUINOTICIAS.COM sobre a importância desse evento para a evolução da saúde no Espírito Santo.

Confira a entrevista completa!