VÍDEO | Furto causa grande prejuízo em sex shop de Cachoeiro

Uma loja que vende produtos sex shop e lingeries, no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, foi arrombada e furtada por um homem na madrugada do último domingo (3). O prejuízo foi de quase R$ 15 mil.

Segundo informações da proprietária do estabelecimento, por volta das 9h de domingo, ela recebeu ligação de uma moradora que mora na mesma rua. Ao olhar nas câmeras de segurança, ela percebeu que sua loja tinha sido invadida pelo bandido.

Pela imagens, é possível ver quando o bandido entra pela porta de vidro sem fazer estragos. Ele roda a loja e em seguida, começa a pegar os produtos com calma. Uma moto passa pela rua e ele se esconde para não ser visto.

Em umas das imagens, ele começa a tirar a roupa dos manequins e utiliza um pano para enrolar os produtos furtados. A dona disse que o prejuízo chega a R$ 14.200,00.

Uma outra loja, na mesma rua, também foi arrombada e um notebook foi levado.

Um boletim de ocorrência foi registrado na 7ª Delegacia de Cachoeiro. A Polícia Civil vai apurar o caso. Denúncias podem ser feitas pelo disquedenuncia181. Não é preciso se identificar.

