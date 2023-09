VÍDEO | Governo do ES quer ações rápidas contra aumento de temperatura

O governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), destacou, nesta segunda-feira (18), a sua preocupação com o aumento da temperatura no mundo.

O chefe do Poder Executivo capixaba, que participa da Semana do Clima em Nova York, alertou para a importância de medidas mais céleres para minimizar os impactos das mudanças climáticas no Espirito Santo e em todo o Brasil.

“Nós temos uma necessidade sermos mais rápidos porque já temos eventos climáticos extremos acontecendo em toda a parte do mundo, no Brasil, no Espírito Santo. É necessário que a nossa ação seja rápida, seja ágil para que a gente interrompa esse aumento da temperatura média do planeta”, ressaltou Casagrande.

Confira o pronunciamento completo do governador: