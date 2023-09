Vídeo: Homem é preso depois de ser filmado com 4 armas nas ruas de Alegre

Um homem foi filmado em posse de armas de fogo e denunciado, depois de cair de moto, na Rua Pedro Martins, no bairro Treze de Maio, em Alegre, por volta das 22h desta sexta-feira (15).

No vídeo, gravado a poucos instantes da chegada dos policiais militares do 3º Batalhão da cidade, é possível ver o homem interceptando um carro, abordando o motorista e deixando o local.

Na chegada, os militares visualizaram a motocicleta do suspeito e uma garrucha calibre 36, que estava na calçada.

Testemunhas informaram que ele havia entrado no carro, mas logo a frente teria descido e fugido em direção a um beco nas proximidades, em posse das outras armas de fogo.

O dono do carro preferiu não prestar queixa.

LEIA TAMBÉM: Policia Militar de Alegre prende homem com mandado em aberto por 18 furtos

Os policiais realizaram uma breve busca e localizaram o suspeito em um terreno baldio. Embora estivesse visivelmente alterado, segundo testemunhas, ele não tentou reagir à voz de prisão.

Com ele, foram apreendidos um rifle calibre 28, e duas espingardas calibre 22 e 32, além de uma bucha de maconha, quatro munições e R$100. A motocicleta foi levada para o pátio credenciado do Detran-ES.

O suspeito, de 24 anos, já tem pelo menos outras 15 passagens, entre crimes de furto, violência doméstica, ameaça e tentativa de homicídio.

Ele foi encaminhado para 6ª delegacia Regional de Alegre, onde será novamente autuado.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.