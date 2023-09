VÍDEO | Homem morre após acidente de carro na BR 262

Um homem de 29 anos morreu após sofrer um acidente, no KM 185 da BR 262, na zona rural de Itupi, região do Caparaó capixaba.

De acordo com as imagens, o acidente teria envolvido dois veículos: uma motocicleta, que acabou incendiada e um Wolkswagen Gol, de cor vermelha. Com o impacto, o homem foi arremessado para alguns metros longe dos veículos, vindo a óbito no local.

A polícia civil este no local que foi periciado e o corpo da vitíma fatal, ainda não identificado, encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e posteriormente, liberado para os familiares.

A reportagem entrou em contato com a Políca Rodoviária Federal porém ainda sem respostas sobre a dinâmica do acidente. Em breve, mais informações.