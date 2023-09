VÍDEO | Motociclista fica ferida após sofrer acidente em Guaçuí

Na tarde do último domingo (24), por volta das 15h45, policiais militares do 3º Batalhão prosseguiram até o centro de Guaçuí para verificação de um acidente envolvendo uma motocicleta e uma carreta.

De acordo com a Polícia Militar (PM), ao chegarem no local, populares já prestavam atendimento à condutora da motocicleta, de 60 anos. Durante o atendimento do Samu, os militares foram informados que os pneus traseiros da carreta, ao realizar a curva em direção à rua do Norte, estouraram e a pressão do ar atingiu a motociclista.

Os dois veículos estavam em dia, porém a condutora da Honda Biz não possuía CNH, sendo tomado os procedimentos administrativos.

A motociclista foi encaminhada ao Pronto Atendimento (PA) do município, onde ficou aos cuidados médicos.