VÍDEO | Mulher acusada de tráfico de drogas é presa no bairro Zumbi

Na manhã desta segunda-feira (18), por volta das 10h, investigadores da Polícia Civil (PC) cumpriram mandado de prisão preventiva em aberto expedido pela Justiça à residência de uma mulher de 23 anos no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a PC, a mulher presa tem envolvimento com o trafico de entorpecentes e ficava em casas diferentes no bairro para dificultar sua prisão. Os Investigadores encontraram a mulher em uma casa na parte alta do bairro escondida debaixo de uma cama.

A presa foi entregue ao Plantão da 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro para posteriormente ser encaminhado à Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim (PRC).