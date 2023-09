VÍDEO | Mulher usando biquini destrói carro após desentendimento

Um fato inusitado foi testemunhado por quem passou pelo bairro Vila Rica, próximo ao Campo Santo Agostinho, em Cachoeiro, na noite do último sábado (23).

Um mulher, visivélmente alterada, depredava um carro, da marca Peugeut, que estava estacionado no local. O curioso é que ela usava trajes de banho (biquinI) no momento da depredação.

Não se sabe ao certo o que provocou a ocorrência. De acordo com a Polícia Militar, que esteve no local, um homem e a mulher estaria discutindo e, em seguida, ela teria começado a destruir o carro a pauladas, vindo a amassar a lataria e quebrado os vidro do veículo.

A PM fez contato com as partes envolvidas, que afirmaram o desentendimento, mas não desejaram representar contra o outro. Eles foram orientados e a ocorrência foi encerrada no local.