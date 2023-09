VÍDEO | Pesquisas vão avaliar os mandatos de prefeitos no Sul do ES

O Instituto de Pesquisa Solução começou nesta segunda-feira (4), a realizar pesquisas que vão avaliar os mandatos de prefeitos do Espírito Santo. Durante participação no AQUIPod, o podcast do AQUINOTICIAS.COM, o diretor do Grupo Folha do Caparaó (GFC), Elias Carvalho, explicou como serão divulgados os resultados.

Além disso, Elias falou também sobre o cenário para as próximas eleições municipais em 2024, e como serão projetadas as campanhas para prefeitos e vereadores na região.

Confira e entrevista completa!