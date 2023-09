VÍDEO | Polícia apreende drogas e arma durante ação em Marataízes

As equipes da Força Tática da 9ª Cia Independente, de Marataízes, apreenderam na última segunda-feira (4), um homem com uma pistola calibre 9mm, durante uma ação na rua da Bacia, no município

Segundo a Polícia Militar, ao avistar a presença do veículo da Força Tática, o suspeito tentou fugir do local, sendo encontrado minutos depois. Além da arma, a polícia também apreendeu munição, 25 buchas de maconha, além de cocaína.

O homem foi detido e o material apreendido foi encaminhado a 9° Delegacia Regional de Itapemirim.