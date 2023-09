VÍDEO | Polícia prende suspeito de roubos em comércios e ônibus no ES

A Polícia Civil (PC) e Polícia Militar (PM) prenderam, na última terça-feira (19), um homem investigado por cometer roubos em quatro estabelecimentos comerciais e cinco em ônibus, nos meses de agosto e setembro. A prisão ocorreu no Centro de Sooretama.

De acordo com informações da PC, policiais receberam informações de que o homem, autor de diversos roubos ocorridos na cidade e com mandado de prisão temporária em aberto por roubo, estaria transitando pelo Centro da Cidade.

Considerando a proximidade com o Destacamento da Polícia Militar (DPM), imediatamente foi compartilhada a informação com a guarnição da Polícia Militar que prontamente se dirigiu até o local e procedeu à detenção.

Em primeiro momento, ele foi conduzido até a DP de Sooretama para confirmação de sua identidade pelos investigadores. No transcorrer da abordagem, ele deu o nome de seu irmão falecido, posteriormente assumindo sua verdadeira identidade quando confrontado pelos policiais.

O homem ele foi conduzido até a 16ª Delegacia Regional de Linhares, onde foi autuado por atribuir falsa identidade e dado cumprimento ao mandado de roubo.

Crimes

Segundo o delegado Fabrício Lucindo, chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, o homem é investigado por cometer roubos em quatro estabelecimentos comerciais e cinco em ônibus, no município, nos meses de agosto e setembro.

Os roubos a estabelecimentos comerciais ocorreram em um supermercado no dia 1º de agosto, em um Banesfácil no dia 08 de agosto, duas vezes em uma padaria, nos dias 23 de agosto e 05 de setembro e, duas vezes em uma loja de acessórios, nos dias 1º e 08 de setembro.

