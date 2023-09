VÍDEO | Torcedores do Flamengo causam confusão ao tentar invadir o Kleber Andrade

Na noite desta última quarta-feira (13), por volta das 23h, torcedores do Flamengo sem ingresso e membros de torcida organizada, causaram uma grande confusão no Estádio Estadual Kleber José de Andrade, em Cariacica, enquanto acontecia o jogo entre Athletico-PR e Flamengo, válido pela 23ª rodada do Brasileirão.

Segundo a Polícia Militar (PM), a confusão generalizada começou por conta de alguns torcedores do time carioca que tentaram invadir o estádio sem ingresso, o tumulto aconteceu no segundo tempo, e foi apaziguada pela PM com munição não letal (spray de pimenta e elastômero). Os baderneiros danificaram algumas grades e cancelas eletrônicas, a situação foi resolvida, sem gravidade.

Veja os vídeos da confusão: