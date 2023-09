VÍDEO | Ataque a tiros deixa adolescente ferido em desfile da Independência em Guaçuí

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) agiu rápido e conseguiu identificar e prender dois suspeitos de disparar tiros durante o Desfile de Independência, na manhã desta quinta-feira (7), em Guaçuí, na região do Caparaó. Eles confessaram serem os autores do crime. Um deles é um adolescente de 16 anos.

O fato provocou pânico nas pessoas que assistiam ao desfile, bem como quem participava da apresentação. Um adolescente de 14 anos ficou ferido e foi socorrido, mas não corre risco de morte, segundo relatos médicos. O desfile precisou ser interrompido.

Segundo informações da PM, o motivo seria uma rixa entre os envolvidos, que são suspeitos de envolvimento com o tráfico.

A ocorrência segue em andamento. Mais informações em breve.