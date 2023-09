Vitória é destaque nacional em qualidade da informação contábil e fiscal

O trabalho transparente e eficaz realizados pelos servidores da Prefeitura Municipal de Vitória (PMV), rendeu à capital o vice-campeonato no prêmio “Qualidade da Informação Contábil e Fiscal 2023”. O resultado foi divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e aponta Vitória como a segunda colocada entre todas as capitais do país. A entrega da premiação será nesta quinta-feira (21), em Brasília.

Os estados e municípios premiados receberão um troféu e placa e os profissionais de contabilidade responsáveis pelo envio das informações serão homenageados com certificados individuais de reconhecimento.

A secretária de Fazenda de Vitória, Neyla Tardin, e o subsecretário de Contabilidade, Ericsson Marcel Salazar Pinto, estarão presentes.

Dentre as capitais, as três primeiras posições do pódio ficaram, respectivamente, com os municípios de Fortaleza (Ceará), que atingiu 100% da pontuação; Vitória (Espírito Santo), com 99,9%; e Belo Horizonte (Minas Gerais), com 98,1%. Além disso. Vitória ficou em 5º lugar entre os 5.568 municípios brasileiros.

O prêmio é baseado no Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi), uma iniciativa que tem o objetivo de reconhecer e premiar estados e municípios pelo fornecimento ao Tesouro Nacional de informações contábeis consistentes, promovendo a transparência e a melhoria da qualidade dos dados sobre as contas públicas.

O ranking é um balizador da confiabilidade das informações apresentadas pelos estados e municípios, tornando-se referência para a nova metodologia de avaliação da Capacidade de Pagamento (Capag), que apura a situação fiscal dos entes subnacionais que desejam contrair novos empréstimos com garantia da União, indicando se um novo endividamento representa risco de crédito para o Tesouro Nacional e possibilitando oferta de crédito com juros mais acessíveis aos melhores posicionados.

O ranking atualmente conta com mais de 100 checagens automatizadas de consistência das informações inseridas por estados e municípios no Siconfi.