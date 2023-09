Voluntários da Unimed Sul Capixaba fazem curso de Palhaçaria Hospitalar

Trabalhar o lúdico dentro de ambientes hospitalares e em residências assistidas é dar as crianças e aos idosos uma forma de se sentirem em um lugar mais divertido e humanizado. Com essa proposta, colaboradores da Unimed Sul Capixaba que atuam em diversas ações sociais, por meio do grupo VOU (Voluntários Unimed), participaram de um curso de Palhaçaria Hospitalar na última semana. A partir de agora, eles estão prontos para atuar nas alas de internação dos hospitais da cooperativa e também em instituições sociais parceiras, como lares de idosos.

A formação teve carga horária de oito horas e foi ministrada pela palhaça profissional Glaucy Fragoso. Ao todo, nove pessoas participaram e a primeira ação já está sendo programada pela equipe.

“O ambiente terapêutico exige uma abordagem mais delicada e sutil, considerando os diferentes públicos. Essas pessoas não escolheram essa ‘visita’, estão recebendo uma surpresa, então é preciso cuidado na abordagem. Essas pessoas podem estar sentindo dor ou passando por pressões psicológicas com familiares doentes, então, antes de uma interação muito direta ou contato físico, precisamos de uma experiência estética, poética e afetiva. O curso direciona o aluno e dá ferramentas para que ele entenda essa abordagem e interação”, explica Glaucy.

As técnicas ensinadas no curso incluem expressão emocional através do corpo, a fim de utilizar as emoções como ferramenta para afetar positivamente os pacientes, estimulando suas próprias manifestações emocionais. Também são abordados temas como o estado de presença, que envolve atenção plena ao momento e a promoção de conexões autênticas com as pessoas. Além disso, os participantes aprendem sobre a maquiagem e vestimenta do palhaço.

“O riso desencadeado pelas intervenções dos palhaços é comprovadamente benéfico para a saúde, alivia o estresse e libera substâncias benéficas para o organismo. A palhaçaria é uma ferramenta poderosa, mas se utilizada de maneira inadequada, pode causar desconforto. O curso proporciona a base e os recursos necessários para lidar com diversas situações e garantir que as intervenções sejam positivas e respeitosas”, conta a profissional.

Uma das colaboradoras da Unimed Sul Capixaba que participou foi a analista administrativo Polyana Barreira Gonçalves. Esta já é a segunda vez que ela participa de formação nesta área: “Eu quis fazer o curso para ter ainda mais experiência, para estar à disposição para ajudar o outro e levar um pouco de alegria em momentos, às vezes, difíceis. Eu queria me atualizar, buscar mais conhecimento e foi muito bom. Aprendemos técnicas humanizadas e aprendemos a ter mais sensibilidade e cautela na forma de abordar”, contou.

Atualmente, o VOU conta com 30 voluntários, que colaboram com diversas ações sociais realizadas ao longo do ano.