Wesley Safadão anuncia retorno aos palcos após pausa na carreira

Após pausa na carreira para cuidar da saúde mental, o cantor Wesley Safadão anunciou nesta quinta-feira (21) que já tem data para retornar aos palcos: 29 de setembro.

“Vocês não têm noção do tamanho da minha felicidade em publicar isso e poder gritar para o mundo que estou retornando os palcos e principalmente para todos vocês, que desde o primeiro dia me acolheram, me entenderam, oraram e torceram por mim”, publicou Safadão, em postagem em rede social.

O cantor anunciou em 3 de setembro a pausa na agenda de shows, dizendo sofrer “fortes crises de ansiedade”. O cantor de 35 anos aproveitou o tempo com família e amigos e aproveitado para realizar atividades de lazer que havia deixado de lado desde que sofreu com uma hérnia de disco, em 2022.