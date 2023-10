🎁 Dia das Crianças deve movimentar R$ 189 milhões em vendas no ES

Considerado o terceiro evento mais importante do comércio no país, ficando atrás apenas do Natal e do Dia das Mães, o Dia das Crianças deve movimentar R$ 189 milhões em vendas no Espírito Santo. O levantamento foi divulgado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES), entidade que integra a Confederação Nacional do Comércio (CNC).

A pesquisa traz, ainda, os presentes mais procurados na data: vestuários, calçados e acessórios devem responder por 34% do faturamento total, seguidos por eletroeletrônicos e brinquedos, também bastante demandados, com estimativa de 24%. O valor médio desembolsado pelos capixabas para o presente das crianças deve ficar em torno de R$ 300.

A data também movimenta o setor de serviços, como o de lanchonetes e restaurantes, e de lazer, com passeios no parque, pequenos eventos e recreações, cinema e viagens.

“As condições de consumo estão mais favoráveis quando comparadas às demais datas comemorativas de 2023. Nesse contexto, se incluem a inflação mais controlada, a queda nos juros, disponibilização de benefícios de renda. O mercado de trabalho formal, mesmo que em menor ritmo, vem mostrando resultados positivos”, avalia Idalberto Moro, presidente do Sistema Fecomércio-ES.

Fecomércio-ES

A Fecomércio-ES integra a Confederação Nacional do Comércio (CNC), representando 137 mil empresas, que respondem por 70% do Produto Interno Bruto (PIB) capixaba e empregam 719 mil pessoas. O Sistema Fecomércio-ES atende todo o Espírito Santo, seja por meio das suas 31 unidades em mais 15 municípios ou das ações itinerantes. Representa 22 sindicatos empresariais e tem a missão de contribuir para o desenvolvimento social e econômico do Espírito Santo.