🎉Festa da Polenta, Festival de Frutos do Mar, Saltz Festival e muito mais

Mais um fim de semana está batendo na porta, juntamente com o feriado de Nossa Senhora Aparecida na quinta-feira (12). A programação está repleta de eventos para você curtir com moderação e alegria no Sul do Espírito Santo.

Confira a agenda completa!

Quarta-feira (11)

Festival de Frutos do Mar de Iriri – Anchieta

18h- Abertura do evento

20h30- Banda Versão Pirata

23h- Grupo Revoada

01h- Encerramento

Boteco Mister Pig – Cachoeiro

Música ao vivo com Shey Azevedo – a partir das 20h30

Verdinho Bar Universitário – Cachoeiro

‘Baile do GG’ com o Grupo Art Samba, DJ Willian, DJ GG e DJ Neves – a partir das 22h

Entrada liberada até às 23h

Boteco do Caranguejo – Cachoeiro

‘Pub da Cidade’ com Havi, Julius, Zanette e Adame – a partir das 23h

Ingressos via direct @pub_cidade

Saltz Festival – Parque de Exposições de Cachoeiro

Atrações com MC Poze do Rodo, Chefin Borges, Bielzin, Orochi, DJ Byano e DJ Wesley Santos – a partir das 21h

Ingressos no superticket.com.br

Quinta-feira (12)

Festival de Frutos do Mar de Iriri – Anchieta

11h- Abertura do evento

12h- Aula kids chef Davi Pires (ensinando a fazer cupcake)

13h- Recital de dança infantil chapeuzinho vermelho (estúdio JC Dance)

13h30- Música ao vivo com Di Butuka

17h- Santa Missa com padre Amaríio Corradi em homenagem a Nossa Senhora Aparecida em agradecimento aos 25 anos de evento e leitura de poesia com Marta Freire

19h- Aula show com chef Gilson Surrage e chef Davi Pres (prato: paella marineira)

19h30- Banda Mundo e CIA

23h- Grupo Art Samba

01h- Encerramento

45ª Festa da Polenta de Venda Nova do Imigrante

19h РAbertura dos port̵es

19h – Show com Toni Boni

20h30 – Musical L’ Italia Siamo Noi

22h – Show Top Pop 80 – Clássicos retrô anos 80

Sexta-feira (13)

Festival de Frutos do Mar de Iriri – Anchieta

11h- Abertura do evento

13h- Recital de dança juvenil: Cinderela – o clássico moderno (estúdio JC Dance )

13h30- Música ao vivo banda One In Two

19h- Aula show chef Hamilton Junior (atum ao imperador)

19h- Grupo de capoeira Princesa do Sul

20h30- Banda Frequency

23h – Pele Morena

01h – Encerramento

45ª Festa da Polenta de Venda Nova do Imigrante

19h РAbertura do port̵es

19h – Show com Moustache

20h30 Musical L’ Italia Siamo Noi

22h – Show com Dona Fran

0h – Show com Zoom Boxx

Aniversário do Gordinho – Cachoeiro

Atrações com DP diPropósito – a partir das 22h

Ingressos no Lebillet.com.br

Sábado (14)

Festival de Frutos do Mar de Iriri – Anchieta

11h- abertura do evento

11h30- música ao vivo com paulinho bolzan

13h30- apresentação grupo folclórico português “os brandarinos ” da comunidade de belo horizonte – anchieta

14h- banda flor de kactus

19h- apresentação balé de repertório “lá esmeralda ” com isabelle angeline ( professora gláucia perini)

19h15- projeto cultural realizando sonhos (prof. glaucia perini

19h30- aula show chef cristian schayder (prato: sabores de marata)

20h30- banda like a boss

23h- grupo projeto feijoada

01h- encerramento

45ª Festa da Polenta de Venda Nova do Imigrante

09h – Desfile Tradicional “Retrato de Família”

11h – Almoço Típico

11h РApresenta̤̣o do Grupo de Dan̤a Sempre Avanti

11h40 РShow com Luciano Dar̩

14h РApresenta̤̣o Grupo de Dan̤a Dei Bambini

14h50 – Show com Ragazzi Dei Monti

15h – Tombo da Polenta

17h РPausa t̩cnica

20h – Show com Bandeia

21h30 – Show com Rodrigo Balla

23h30 – Show com Diego & Victor Hugo

Tombo da Polenta

01h30 Show com Blacksete

Domingo (15)

Festival de Frutos do Mar de Iriri – Anchieta

11h -Abertura do evento com show Wavilla

13h- Grupo de dança folclórica italiana “Nonna Adélia” (Alto Pongal)

13h30- Música ao vivo com Eliana Sabino apresenta projeto “O Encanto da Loba”

17h- Encerramento

45ª Festa da Polenta de Venda Nova do Imigrante

9h – Missa na Igreja Matriz

10h50 – Almoço Típico

10h50 РApresenta̤̣o Cantarola Italiana

11h30 РApresenta̤̣o Gruppo Folkloristico Granello Giallo

12h20 – Show com Wagner & Edmar

13h50 РApresenta̤̣o Grupo de Dan̤a Dei Bambini

14h30 РApresenta̤̣o Coral Sol da Manḥ

15h10 – Tombo da Polenta

15h30 – Show com Ragazi Dei Monti

18h00 РShow com Trio Forroẓo