💰 Lotofácil faz um milionário no Espírito Santo

A máquina de fazer milionários da Lotofácil começou mais uma semana a todo o vapor. Três apostas vão dividir o prêmio principal do concurso 2942, sorteado na noite de segunda-feira (30). E os donos de pelo menos duas delas poderão ser oficialmente chamados de milionários.

As apostas premiadas no concurso 2942 da Lotofácil são de Passa e Fica (RN); São Roque (SP); e Vila Velha, na região metropolitana no Espírito Santo. Assim sendo, cada bilhete premiado dará ao felizardo a bolada de R$ 1.358.790,33.

Os n√ļmeros sorteados foram 04-05-06-07-08-09-10-14-16-17-18-19-20-23-25.

De acordo com a Caixa Econ√īmica Federal, os sortudos t√™m agora um prazo de 90 dias corridos para resgatar os valores. Com efeito, o pr√™mio estimado para o pr√≥ximo concurso √© de R$ 1,7 milh√£o.

Enquanto isso, a Quina acumulou pelo terceiro sorteio seguido e a Mega-Sena correr√° amanh√£ valendo R$ 105 milh√Ķes na faixa principal.

Entretanto, o prêmio de São Roque saiu para um bolão de quatro cotas. Cada uma delas vai render quase R$ 340 mil. Já as apostas potiguar e capixaba renderão prêmio cheio a seus portadores, sendo que a de Vila Velha foi efetuada exatamente na mesma lotérica onde outro sortudo faturou a Lotofácil na semana passada.

Como jogar na Lotof√°cil

A Lotofácil tem sorteios de segunda a sábado. O valor de uma aposta simples é de R$ 3. Os jogos podem ser feitos em uma casa lotérica, no site de loterias da Caixa ou nos aplicativos Loterias Caixa e Caixa.

Para apostar, √© necess√°rio escolher ao menos 15 n√ļmeros entre 25 dispon√≠veis no volante. Todavia, o apostador pode marcar at√© 20 dezenas, o que deixa o jogo proporcionalmente mais caro, indo at√© R$ 46.512,00‚Äč. Com efeito, a Caixa paga pr√™mios para quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 n√ļmeros.

Mega-Sena acumulada corre nesta quarta (01)

Quem também anda acumulada é a Mega-Sena. O carro-chefe das loterias da Caixa não sai desde o início de outubro e o prêmio está cada vez maior.

O valor de premia√ß√£o estimado para a faixa principal √© de R$ 105 milh√Ķes, mas o concurso s√≥ vai ocorrer nesta quarta-feira (01) por causa do feriado na quinta (02).