16ª edição do ‘Prêmio Sedu: Boas Práticas na Educação’ tem recorde de inscritos

A 16ª edição do Prêmio Sedu: Boas Práticas na Educação recebeu 1.092 inscritos, batendo recorde de todas as edições. A grande novidade neste ano é a premiação em dinheiro decorrente da promulgação da Lei nº 11.814, e do Decreto nº 5.497-R, que estabelece as diretrizes regulatórias para o prêmio.

O Prêmio é destinado à valorização de professores, pedagogos, coordenadores pedagógicos, coordenadores de turno, coordenadores administrativos, de secretaria e financeiros; e diretores das unidades escolares da Rede Pública Estadual de Ensino do Espírito Santo, pela contribuição dada à melhoria da qualidade da educação, por meio do desenvolvimento de experiências pedagógicas e de gestão bem-sucedidas.

Os interessados puderam se inscrever em duas categorias, sendo: I – Boas Práticas para a Sala de Aula (destinadas aos professores de todas as etapas e modalidades de ensino no âmbito da Educação Básica e Profissional, além de pedagogos e coordenadores de turno), e II – Boas Práticas da Gestão Escolar (destinada a coordenadores administrativos, de secretaria e financeiros; coordenadores pedagógicos e diretores). Os inscritos relataram práticas desenvolvidas a partir dos objetivos definidos no mapa estratégico da Sedu 2023-2026, que norteiam o processo de ensino e de aprendizagem nas escolas.

A cerimônia de premiação com revelação dos vencedores está prevista para o dia 06 de dezembro de 2023.