17ª Feira de Negócios de Cachoeiro movimentou a economia do município

A 17ª edição da Feira de Negócios e Agroturismo de Cachoeiro, um dos mais tradicionais eventos do município, foi realizada no fim de setembro, no novo pavilhão do Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, bairro Aeroporto, e movimentou a economia da cidade.

Durante os dias da Feira, milhares de visitantes puderam conferir os 140 estandes de expositores dos setores de comércio, artesanato, indústria, serviços, produção rural, dentre outros. Foram movimentados, aproximadamente, R$ 6 milhões em negócios multisetoriais.

Mais de mil desses visitantes participaram, inclusive, das palestras temáticas voltadas aos empreendedores, ministradas por grandes nomes do setor.

Além disso, o artesanato também abrilhantou a Feira, com estandes recheados dos trabalhos dos artistas e com diversos workshops voltados para artesãos das mais diversas áreas.

“Felizes e empolgados com essa nova edição. Agradecemos as parcerias responsáveis por esse evento. Cachoeiro tem um enorme potencial econômico e temos certeza de que muitos negócios, fechados nesta feira, terão resultados positivos para os empresários e para o município”, expressa o presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Cachoeiro, Ruberval Rocha.

“Mais uma edição de sucesso, de um dos eventos mais importantes para nossa cidade. Cachoeiro tem se tornado um município cada vez mais moderno e um ponto de referência econômica e de investimento. Os benefícios e os resultados dessa Feira serão colhidos e já estamos ansiosos para a próxima edição”, salienta o prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho.

A Feira de Negócios e Agroturismo é uma realização da Prefeitura de Cachoeiro em parceria com a Associação Comercial, Industrial e de Serviços do município (Acisci), e conta com apoio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Balcão de Empregos

O Balcão de Empregos, ação da Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos (Semcit) de Cachoeiro, também esteve presente na Feira, visando contribuir com quem busca vagas no mercado de trabalho.

Ao todo, foram realizados 1.007 atendimentos, que eram para cadastros de trabalhadores interessados, emissão de carteira de trabalho digital, dentre outros serviços. Também foi disponibilizada uma sala para que os empresários presentes e interessados pudessem realizar entrevistas de emprego.

No sábado (30), também aconteceu o mutirão de emissão de carteira de identidade, com 120 atendimentos.

Negociação de dívidas

O 10º Mutirão de Negociação de Dívidas do Procon de Cachoeiro também participou da Feira. No local, foi feita negociação de R$ 1.557.306,98 milhão em dívidas, que possibilitaram a redução de R$ 474.003,99 (30,41%) do valor total dos débitos, deste montante acima.

O evento foi considerado um sucesso, obtendo reduções de algumas dívidas em até 99,34%. Houve ainda três perdões totais de dívidas. Nos três dias de evento, foram feitos 1.206 atendimentos.

Doze empresas estiveram presentes, incluindo Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú, Banestes, Bradesco, Claro, Vivo, BRK, EDP, Dacasa, Crefisa e Oi.

Unidade móvel da Semfa

A Secretaria Municipal de Fazenda (Semfa) de Cachoeiro também esteve presente na Feira de Negócios. O objetivo era facilitar o acesso da população aos seus serviços.

Mais de 120 atendimentos foram realizados. As principais solicitações foram parcelamento de débitos com o município, pedidos de informação, revisão de cadastro imobiliário, emissão de extrato de débitos, emissão de boleto de IPTU e atualização de parcelas do imposto.