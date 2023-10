A Farra do Ferinha está completa! Confira a programação do evento

Junto com Nadson o Ferinha, irão se apresentar no palco a Banda Os Magnatas, o cantor Márcio Pedrazzi e banda, o Dj Wesley Santos, Dieggo Marques e a cantora Lara Mendez.

Para quem estava esperando essa grande Farra no Sul do Estado já pode ficar adquirir o seu antecipado nos pontos de venda ou no site www.seuticket.com.br.

Por onde o cantor tem se apresentado, os ingressos estão se esgotando, se tornando um dos mais pedidos por todo o Brasil. Os ingressos estão sendo vendidos no 3º lote nos setores Área Vip e Pista Premium.

Nadson o Ferinha é uma estrela em ascensão que revolucionou o Arrocha e que tem contagiado a todos no Brasil e ele chega em Cachoeiro com a sua Label criada pelo seu próprio escritório, que na última edição em Salvador no Estádio Fonte Nova reuniu mais de 40 mil pessoas na Bahia.

Serviço:

Evento: Farra do Ferinha – Nadson o Ferinha

Data: 11 de Novembro de 2023

Programação: Nadson, Os Magnatas, Márcio Pedrazzi, Dj Wesley Santos e muito mais.

Horário: A partir das 21h.

Local: Parque de Exposições de Cachoeiro

Pontos de Venda:

Cachoeiro – Oriento Joias (Centro – Perim Center)

Marataizes – Ótica da Corujinha

Castelo – Tanea Multimarcas