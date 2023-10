Aberto o Inova Capixaba em Alegre que segue até esta sexta (6)

Foi aberto, no final da manhã desta quinta-feira (5), o Fórum de Inovação e Tecnologia no Agronegócio – Inova Capixaba – Agricultura in Foco. O evento está acontecendo no Parque de Exposições Geraldo Santos, em Alegre, região do Caparaó Capixaba, e segue até o final da tarde desta sexta (6).

O evento é uma realização do GFC Eventos e Aqui Notícias, em parceria com a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) e apoio de Secretaria de Estado da Agricultura (Seag), Incaper, Senar, Ufes e Ifes. E conta com estrutura montada que abriga estandes apresentando inovações tecnológicas para o setor agrícola.

A abertura oficial do Inova Capixaba, em Alegre, foi feita pelo secretário da Secti, Bruno Lamas, que destacou o fato de não há inovação sem academia, se referindo à parceria de instituições com a Ufes, Ifes e Fafia, de Alegre. E destacou a maturidade do governador Renato Casagrande que idealizou essa ideia da junção entre a educação profissional e a inovação. “Trabalhamos a junção da educação com a sustentabilidade, sem esquecer que, no meio da tecnologia da inovação, existe o ser humano”, colocou.

Inova Capixaba em Alegre quer popularizar inovação

Bruno Lamas ressalta que o objetivo do Inova Capixaba, por meio do Inova Pop, é popularizar e interiorizar a inovação, destacando que o Espírito Santo já é o segundo estado do Brasil a investir nesse setor, só perdendo para São Paulo. “Com a idealização do Inova Pop, partimos para interior, um caminho que vamos percorrer até chegarmos à Semana Estadual de Ciência e Tecnologia, na Grande Vitória”, pontua.

A abertura oficial foi feita pelo secretário da Secti, Bruno Lamas, com presença de outras autoridades (Foto Marcos Freire).

O subsecretário estadual de Agricultura, Michel Tesch, também estava presente e foi um dos palestrantes iniciais do evento. Ele enfatiza que a cafeicultura e pecuária leiteira – os dois temas que estão sendo abordados no fórum – são atividades muito importantes na região e no estado. “Trouxemos o que há de mais moderno e inovador para ser apresentado aqui, porque a Seag aposta na socialização do conhecimento, com orientação técnica para o produtor”, afirmou. “A inovação é muito ampla e esse é nosso desafio”, completa.

Futuro sequestrado

O prefeito de Alegre, Nirrê Emerick, por sua vez, disse que os municípios da região tiveram o “futuro sequestrado”, mas que seu município assumiu um protagonismo na região do Caparaó, fazendo um estudo do ecossistema de inovação regional, registrando a parceria de Ufes e Ifes, além da Fafia. “Em breve, vamos concretizar uma rede colaborativa entre academia e setores produtivos, em nível municipal e estadual, além da iniciativa privada”, ressaltou. “Vamos elaborar um projeto de desenvolvimento econômico sustentável e preparar a região do Caparaó para a indústria 5.0”, completou.

Também estavam presentes o diretor do Aqui Notícas, Elias Carvalho Soares, os prefeitos Cuíca (São José do Calçado) e Marcos Jauhar (Guaçuí), o coordenador técnico do Senar, Murilo Pedroni, o presidente da Câmara de Guaçuí, Valmir Santiago, a vereadora de Alegre Taiza Garcia Vargas Pirovani, e a diretora do CEET de Castelo, Joelma Cellin, entre outros representantes de órgãos como Incaper, Ufes e Ifes.

Confira a programação do Inova Capixaba em Alegre

Quinta-Feira – 5/10/2023

8h – Recepção dos Participantes

9h – Cafeicultura Capixaba: Oportunidades e Desafios

Moderador: LUCIO HERZOG DE MUNER

9h05 – 9h45 – Programa de Desenvolvimento Sustentável da Cafeicultura Capixaba – Michel Tesch Simon – SEAG

9h50 – 10h30 – Gestão econômica de propriedade cafeeira – Murilo Antônio Pedroni – SENAR

10h35 – 10h55 – Debate

11h15 às 12h – ABERTURA OFICIAL DO EVENTO

12h às 13h – Almoço

Moderador: ABRAÃO CARLOS VERDIN FILHO – INCAPER

13h05 – 13h35 – Inovações Tecnológicas na cafeicultura de Montanha: Cultivares, Mecanização e Uso de Drones – Cesar Abel Krohling – INCAPER

13h40 – 14h10 – Potencial de Qualidade de Cultivares de Café Arábica – Fabiano Tristão Alixandre – INCAPER

14h15 – 14h45 – IG Caparaó: Visão de Futuro – Maxwell Assis de Souza – INCAPER

14h50 – 15h15 – Debate

15h20 – 16h10 – Painel: Os benefícios da Tecnologia e Inovação no Setor Agropecuário – Participantes: Bruno Lamas (SECTI), Michel Tesch Simon (SEAG), Samuel Assis (UFES), Sávio Berilli (IFES) – Moderador – Jales Junior – SECTI

16h10 às 16h30 – Intervalo Café

16h35 às 17h05 – Fernanda Nazário – UFES – Tema: Transformando Resíduos Agroindustriais em Recursos.

17h10 às 17h40 – Samuel de Assis Silva – UFES Alegre – Tema: Soluções Digitais na Agricultura e Silvicultura.

17h45 às 18h15 – Pit de Startup

19h00 – Show com Mayara Barbosa

Sexta-Feira – 6/10

8h – Recepção dos participantes

8h30 – Abertura do Seminário

9h – Pecuária Leiteira Capixaba: Oportunidades e Desafios

Moderador: Bernardo Lima Bento de Mello – Coordenador de Produção Animal do Incaper

9h05 – 9h35 –Programa de Desenvolvimento Sustentável da Cadeia do Leite – Filipe Barbosa Martins- SEAG

9h40 – 10h20 – Utilização de Biotecnologias de reprodução animal para melhoria da qualidade genética do rebanho- Michele Riciere Bastos– UFES

10h25 – 10h55 –Prova Genética de animais leiteiros – Joedson Scherer – Associação de criadores e produtores de gado de leite do ES.

10h55 – 11h10 – Debate

11h15 às 12h – Fórum de Secretários de Inovação e Tecnologia

11h10 às 13h – Almoço

Moderador: LORENA VIDAURRE- INCAPER

13h – 13h30 – Feira de Touros Pró-genética: Política pública de melhoria da qualidade do rebanho no Espírito Santo – Roberto Ramos Sobreira– INCAPER

13h35 – 14h05 – Utilização de sistemas integrados em pastagens – Ivan Jannotti Wendling- UFES

14h10 – 14h40 – Inovações Tecnológicas na pecuária: Uso de Drones na pulverização – Acácio Nascimento- SEMEAR

14h45 – 15h05 – Debate

15h05 – 15h30 – Horário Café

15h35 às 16h05 – Stefany Sampaio – REDE RECORD – Tema: Tendências e Inovações do Agronegócio

16h10 às 16h45 – Michele Riciere Bastos – UFES – Tema: Utilização de Biotecnologias de Reprodução Animal Para Melhoria da Qualidade Genética do Rebanho

17h – Encerramento