Batida entre veículos deixa três pessoas feridas na ES 482 em Alegre

Uma batida envolvendo dois veículos na manhã desta quarta-feira (25), deixou três pessoas feridas na rodovia ES 482, em Biquinha, zona rural de Alegre, no Sul do Espírito Santo.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de trânsito na zona rural de Alegre. Dois veículos colidiram frontalmente, tendo três vítimas não fatais.

No local, a equipe recebeu a informação de que o carro Volkswagen Nivus perdeu o controle quando descia a curva da rodovia, vindo a colidir de frente com o Volkswagen Gol.

A motorista do Gol ficou presa às ferragens, sendo retirada pelo Corpo de Bombeiros. O motorista do Nivus também ficou ferido e foi socorrido pelo Samu.

