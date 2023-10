Aço Doce se apresenta neste sábado (21) no Linus & Casa da Prata em Guaçuí

Para os amantes de Flashbacks, o Baile da Primavera, que acontecerá neste sábado (21), ás 22h, no Linus e Casa da Prata, a 11 km de Guaçuí, no Espírito Santo, irá proporcionar uma noite inesquecível para quem comparecer no evento!

Com ingressos limitados e já a venda via WhatsApp, através dos números disponíveis a baixo, o conselho é que a compra seja feita de modo antecipado, para evitar qualquer indisponibilidade devido ao acúmulo de vendas.

E quem esteve em nossa última Festa Flashback, e não conseguiu estar, fica aqui mais essa oportunidade exclusiva e nostálgica para reviver e viver o lado bom da vida! Venha para o nosso Baile da Primavera com sucessos embalados pela Banda Aço Doce. Os ingressos custam R$ 75,00.

Serviços:

Atração: Banda Aço Doce

Dia: 21 de outubro (Sábado)

Horário: às 22h

Local: Linus & Casa da Prata Restaurante – Distrito da Prata, em Guaçuí

Os ingressos estão disponíveis para venda pelos telefones:

📲: (28)99907-2589 – Giovana

📲: (28)99916-0396 – Wiviane

Corra que os ingressos são limitados!