Adolescente é agredido com golpes de facão pelo próprio pai no ES

Na noite da última terça-feira (17), policiais militares foram acionados para irem ao Hospital Antônio Bezerra de Faria, no bairro Olaria, em Vila Velha, onde havia dado entrada um adolescente de 17 anos ferido com golpes de arma branca.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), no hospital, a vítima relatou que estava em casa com um amigo quando seu pai teria mandado este amigo ir embora, pois não estava gostando da presença dele na residência.

Leia também: Três pessoas são presas durante abordagem da PM em Atílio Vivácqua

O menor, por sua vez, teria dito que o amigo não iria embora, motivo pelo qual o homem teria se enfurecido e agredido o próprio filho com golpes de facão, atingindo a cabeça e o braço esquerdo. Por meios próprios, o adolescente foi para o hospital. O pai do adolescente não foi localizado.