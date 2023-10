Adolescente é apreendido pela PM por porte ilegal de armas no ES

Na noite da última terça-feira (3), a equipe da Força Tática da Polícia Militar (PM) recebeu denúncias de que traficantes estariam ostentando armas de fogo em via pública no bairro do Limão, em Aracruz.

De acordo com informações da PM, com a chegada das equipes no local, um grupo de pessoas foi submetido à abordagem e buscas foram realizadas. Os militares localizaram 01 metralhadora de fabricação semi – industrial, calibre 380, um revólver calibre .38, dois carregadores com capacidade para 30 tiros cada, 10 munições calibre 380 e cinco munições calibre .38.

Ainda no local, a equipe realizou buscas com o auxílio da cadela Pandora e foram localizadas mais 10 buchas de maconha.

O adolescente e os materiais apreendidos foram encaminhados ao DPJ de Aracruz.

