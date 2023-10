Ajude o Carlos Henrique! Jovem com tumor no cérebro passa por tratamento difícil

O adolescente Carlos Henrique Ferreira da Silva, de Cachoeiro de Itapemirim, teve sua vida transformada há quatro meses quando descobriu um tumor no cérebro.

Com apenas 15 anos, ele vinha se queixando com frequência de dor de cabeça, vômitos e dor nos olhos, fazendo visitas regulares a médicos e prontos socorros até que se chegou ao diagnóstico de tumor encefálico e hidrocefalia. “Mas ainda não totalmente fechado. Ele passou por quatro sessões de quimioterapia, mas não teve muito sucesso. E só recentemente foi possível realizar a biopsia para realmente saber com o que estamos lidando”, explica a tia, Rose Ferreira do Carmo.

Hoje, ele é assistido pela equipe de Oncologia, Neuropsiquiatria e Intensivistas do Hospital Nossa Senhora da Gloria, em Vitória. Carlos está ficando com sua família na capital do Estado, o que tem gerado muitos custos.

“Por isso, estamos fazendo essa vaquinha porque o caso dele está evoluindo muito rápido e até conseguimos descobrir o DNA tumoral, o Carlos segue internado, inspirando muitos cuidados”, apela a tia.

Quem puder ajudar doando qualquer quantia, pode realizar através da chave Pix: [email protected] (Leidimara Ferreira do Carmo).

Ajude o Carlos Henrique!