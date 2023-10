Alegre: equipamentos de alta tecnologia ajudam no controle de doenças

O Governo do Estado do Espírito Santo entregou à Secretaria Executiva de Saúde de Alegre três equipamentos de alta tecnologia que serão fundamentais para a prevenção e controle de doenças transmitidas por vetores, como dengue, chikungunya e zika.

As entregas foram feitas nesta segunda-feira (23). Entre os equipamentos estão um Termonebulizador Portátil com Partida Elétrica Flex, um Termonebulizador Veicular K3 ECR Completo e um Minigerador de Aerossol MGA.

De acordo com a administração municipal, essas ferramentas são de extrema importância para aprimorar as estratégias de controle e prevenção de endemias no município de Alegre. Eles garantirão uma atuação mais eficaz no combate a doenças transmitidas por vetores.

“A Prefeitura de Alegre expressa sua profunda gratidão ao Governo do Estado do Espírito Santo pela entrega desses equipamentos, que fortalecerão as ações da prefeitura, por meio de nossa Secretaria Executiva de Saúde. Essas ferramentas contribuirão significativamente para a promoção da saúde pública em nossa cidade”, explica.