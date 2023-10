Alegre promove ações para inclusão de crianças em vulnerabilidade social

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do CRAS de Alegre comemorou o Dia das Crianças com uma tarde de atividades recreativas e presentes. O evento, que aconteceu no dia 11 de outubro, contou com a participação de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos.

A equipe do SCFV preparou uma programação especial para a data, com diversas brincadeiras. Além das brincadeiras, as crianças também puderam desfrutar de um delicioso almoço e de presentes personalizados.

O evento foi um sucesso e proporcionou às crianças uma tarde de alegria e descontração. Ser criança é ser feliz e desfrutar intensamente de todos os instantes da vida.

Durante o mês de outubro, a equipe de saúde do CRAS de Alegre desenvolve diversas atividades com as crianças do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

Entre as ações já realizadas, estão passeios, palestras educativas sobre higiene bucal com a Drª Amanda Scardini e participação na feira de Ciência e Tecnologia.

De acordo com a Prefeitura de Alegre, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do CRAS é um programa do Governo Federal, desenvolvido pela Secretaria Executiva de Assistência Social e Direitos Humanos, que tem como objetivo promover o desenvolvimento social de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos em situação de vulnerabilidade social.

As atividades do SCFV são desenvolvidas em grupos, com base em um projeto que é elaborado de acordo com as necessidades e interesses do público-alvo e são importantes para promover o desenvolvimento social dos participantes, por meio do: fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários; desenvolvimento de habilidades e competências; promoção da inclusão social.